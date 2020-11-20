أنباء عن نية ألمانيا سحب قواتها من أفغانستان

أفادت صحيفة Rheinische Post نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع الألمانية، بأن برلين تدرس إمكانية الانسحاب الكامل للقوات الألمانية من أفغانستان خلال أربعة أشهر.

وقال توبياس ليندنر المتحدث باسم كتلة حزب الخضر في البوندستاغ بحديث للصحيفة: "من الضروري، خاصة بهدف حماية الأفراد العسكريين الألمان، أن تضع وزارة الدفاع الألمانية سيناريوهات مختلفة لانسحاب القوات الألمانية من أفغانستان في أقل من أربعة أشهر".

وأكد أنه يجري وضع خطة لانسحاب القوات الألمانية من أفغانستان في غضون أربعة أشهر.

وشدد على أنه تم التخطيط لمثل هذا السيناريو، حتى قبل البيان الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي