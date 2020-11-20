البنتاغون يسعى لنشر مضادات للصواريخ في غوام

رفع البنتاغون مذكرة للكونغرس يطالب فيها بإتاحة نشر صواريخ مضادة للصواريخ في جزيرة غوام الأمريكية غرب المحيط الهادئ، للتصدي للصواريخ الصينية والكورية الشمالية.

وجاء في المذكرة المرفقة المقدمة للكونغرس، أنه توجد على الجزيرة في الوقت الحالي بطاريات منظومة ثاد أرضية متحركة يمكنها اعتراض الصواريخ في الغلاف الجوي على ارتفاعات عالية.

لكن قيادة الجيش الأمريكي تعتبر من مهامها الحيوية نشر صواريخ SM-3 Block II المضادة للصواريخ في غوام بحلول 2026، لتكون قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

المصدر: نوفوستي