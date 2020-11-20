سيناتور جمهوري مخضرم يدعو ترامب لتسليم السلطة بسلاسة

دعا السيناتور الجمهوري لامار ألكسندر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإمداد فريق منافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن، بكل ما يلزم لضمان الانتقال السلس للحكم.

وكتب السيناتور المخضرم (80 عاما) الذي يتولى منذ عام 2003 مقعده عن ولاية تينيسي في مجلس الشيوخ: "إن كانت هناك أدنى فرصة لأن يصبح جو بايدن رئيسا جديدا، ويبدو أنه يحظى بفرص جيدة جدا، فيتعين على إدارة ترامب إمداد فريق بايدن بكافة المعلومات والمواد والاجتماعات المطلوبة لضمان انتقال سلس، كي يكون كلا الجانبين جاهزين لليوم الأول" أي يوم تولي الإدارة الجديدة مقاليد الحكم.

ويصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات متهما الديمقراطيين بتزوير نتائج التصويت، فيما تؤكد الإحصاءات فوز بايدن.

المصدر: RT