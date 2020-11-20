فاوتشي مازحا: لا تخشوا على بابا نويل من كوفيد فلديه مناعة فطرية

قال أنتوني فاوتشي كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن كوفيد-19 لا يشكل خطرا على بابا نويل، لأنه يحظى بمناعة فطرية ولا ينبغي على الأطفال القلق على صحته.

وأضاف فاوتشي في مقابلة مع USA Today، مازحا أن "هذا المرض لن يمس بابا نويل، لأنه بجانب كل صفاته الحميدة، يتمتع أيضا بمناعة فطرية جيدة".

وعلى الرغم الوزن الزائد لبابا نويل، وكبر سنه وهو ما يعني أنه معرض لخطر الإصابة بالعدوى، فقد حث الطبيب الأمريكي الأطفال على عدم القلق بشأن صحة بابا نويل، وقال: "لن ينشر بابا نويل أي عدوى".

ولكن رغم تأكيدات فاوتشي، تتخذ مراكز التسوق الأمريكية حيث يلتقي بابا نويل عادة مع الأطفال، احتياطات جدية هذا العام.

وكما ذكرت قناة CNBC، سيقوم بعض مالكي مراكز التسوق بتركيب شاشات زجاجية واقية لإبعاد بابا نويل عن الأطفال.

وتزداد شعبية اللقاء الافتراضي مع بابا نويل، أما من يرغب باللقاء الشخصي، فيجب أن يحجز اللقاء مسبقا ويقبل بفحص درجة حرارته ويجب أن يرتدي بابا نويل الكمامة كذلك.

ولأول مرة منذ 159 عاما، لن يستقبل بابا نويل الأطفال في متجر Macy الرئيسي في نيويورك.

وسيتم اللقاء هناك بين بابا نويل والأطفال في الفترة من 27 نوفمبر إلى 24 ديسمبر بشكل افتراضي على موقع المتجر الإلكتروني.

المصدر: نوفوستي