"فوكس نيوز": إقالة إعلامي شهير بعد فعل فاضح أمام الكاميرا

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن الإعلامي الشهير جيفري توبين طرد من وظيفته في مجلة "نيويوركر" بعد إتمام التحقيق في "فضيحته الأخلاقية" التي صورتها عدسات الكاميرا.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم "نيويوركر" أنه "نتيجة لتحقيقاتنا، لم يعد جيفري توبين عضوا في شركتنا".

وقالت "فوكس نيوز" إن منافستها الإعلامية "سي إن إن" لم تعلق حتى الآن على خبر طرد توبين، على الرغم من أنه كان "نجما" دائم الحضور على شاشاتها.

وكانت قضية توبين حديث الإعلام الأمريكي مؤخرا، بعد أن اتهم بممارسة فعل فاضح "بشكل فج وغريب" أمام زملائه عبر تطبيق "زوم".

ووقعت الحادثة خلال عملية محاكاة للانتخابات شارك فيها بعض وسائل الإعلام من بينها مجلة "نيويوركر".

وقال توبين في بيان "ارتكبت حماقة، وكنت أظن أننا لم نعد أمام الكاميرا".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية