معهد "باستور": سنواصل العمل على تطوير لقاحاتنا الثلاثة ضد كورونا رغم المنافسة

أعلن معهد "باستور" الفرنسي مواصلة العمل على لقاحاته الـ3 ضد كورونا، رغم التقارير عن معدلات الفعالية العالية لاثنين من اللقاحات التجريبية لشركة موديرنا، وشركتي فايزر وبيونتيك.

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وكان المعهد الذي أنشئ قبل 133 عاما ويحمل اسم عالم الأحياء لوي باستور، واحدا من أولى الجهات التي أعلنت في يناير اعتزامها الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا وانضمت عشرات الجهات إلى السباق منذ ذلك الحين.

وحتى الآن لم يحصل أي لقاح واق من المرض على موافقة على المستوى الدولي، لكن شركة فايزر قالت إنها ستقدم طلبا إلى الجهة الصحية الأمريكية المعنية اليوم للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها وتبعتها شركة موديرنا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تلقيها طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالايا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وأصبح "سبوتنيك V" الذي اعتمدته وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، أول لقاح على مستوى العالم تصل نجاعته إلى 92 في المئة.

وانطلق في روسيا مؤخرا تلقيح الكوادر الطبية به، على أن تبدأ حملة تطعيم جماعي به على مستوى البلاد في غضون أسبوعين، حسب المعلومات الأولية.

المصدر: رويترز + وكالات