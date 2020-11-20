كازاخستان تنسحب من اتفاق التعاون مع روسيا لإطلاق الصواريخ

أعلنت كازاخستان انسحابها من الاتفاق الموقع مع روسيا للتعاون في إطلاق الصواريخ من منطقة دومباروفسكي في مقاطعة أورينبورغ الروسية على حدود كازاخستان الشمالية.

وجاء في القرار الكازاخي: "تعمل وزارة خارجية جمهورية كازاخستان على إخطار الحكومة الروسية بنيّة كازاخستان الانسحاب من الاتفاق الموقع في أستانا في 15 أكتوبر 2015 للتعاون في إطلاق الصواريخ من منطقة دومباروفسكي باستخدام أرض كازاخستان المحاذية منطقة لسقوط الأجزاء المنفصلة عن الصواريخ" الفضائية والبالستية التي يتم إطلاقها من الجانب الروسي للحدود.

المصدر: radiosputnik