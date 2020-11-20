تركيا تنفي التخلي عن مشروع "قناة اسطنبول" المائية

نفى وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، اليوم الجمعة، تخلي بلاده عن مشروع "قناة اسطنبول" المائية.

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وقال قوروم "لم نتخل عن المشروع، نحن في مرحلة التخطيط التي ينبغي القيام بها الآن".

وأوضح أن عملية تقييم الآثار البيئية قيد التقدم، مشيرا إلى أنه ضمن هذا الإطار ما زال العمل جاريا على المشروع.

ومشروع "قناة اسطنبول" المائية يربط بحري "مرمرة" و"الأسود" في الشق الأوروبي من اسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة.

ومن المتوقع أن يعزز المشروع مكانة تركيا في مجال المعابر المائية.

المصدر: الأناضول