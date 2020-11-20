مسؤول تركي يطالب أردوغان بإطلاق سراح اثنين من كبار السياسيين

دعا مسؤول تركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إطلاق سراح سياسي كردي كبير، ورجل أعمال اعتقلا عقب محاولة انقلاب شهدتها البلاد عام 2016.

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وطلب بولنت أرينج النائب العضو في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية، والنائب السابق لرئيس الوزراء، بإطلاق سراح الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش ورجل الأعمال المعروف بأعماله الخيرية عثمان كافالا.

وفي مقابلة مع قناة "خبر ترك"، قال أرينج إنه يعارض استمرار سجن دمرداش فيما عبر عن صدمته لاستمرار احتجاز كافالا.

وأضاف أرينج "صلاح الدين دمرداش مسجون منذ ثلاثة أو أربعة أعوام، لا يتعين أن يتحول الاعتقال إلى عقوبة".

وتابع "صدمت عندما علمت أن كافالا لا يزال محتجزا. يتعين إطلاق سراحه، عندما قرأت هذه الاتهامات قلت إن حتى الطفل لن يكتب هذا".

تأتي تصريحات أرينج بعد أسبوع من حديث أردوغان بشأن دخول البلاد مرحلة جديدة وتعهده بأن البرلمان سيجعل إصلاح القضاء أولوية في العام المقبل.

وانتقد حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم تصريحات أرينج.

ودعت جماعات مدافعة عن الحقوق وحلفاء لتركيا في الغرب وبعض أحزاب المعارضة إلى إطلاق سراح دمرداش وكافالا بدعوى أن استمرار احتجازهما في قضيتين منفصلتين يشير إلى ضغط سياسي يمارس على القضاء.

وعلى الرغم من أوامر محكمة سابقة بإطلاق سراح دمرداش، فإنه لا يزال مسجونا منذ ما يربو على أربعة أعوام. أما كافالا، فإنه متهم بالمساعدة في تنظيم محاولة الانقلاب ومسجون منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

المصدر: رويترز