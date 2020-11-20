إيران تكذب تقريرا لـ"نيويورك تايمز" عن اتصال عراقجي بمستشاري بايدن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، إجراء عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية، اتصالات مع مستشاري المرشح الديمقراطي جو بايدن، حول العودة المحتملة لواشنطن إلى الاتفاق النووي.

وقال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن التقرير الذي أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، حول هذا الخبر ملفق بالكامل، مبينا أن الممثلية الإيرانية في نيويورك ردت في نفس اليوم بأنه لم يتم إجراء اتصال مباشر أو غير مباشر مع فريق بايدن.

ورأى أن وسائل الإعلام ستنشر المزيد من هذه الأخبار كل يوم من الآن فصاعدا، مضيفا: "الأخبار المزيفة هي الطريقة المعتادة لبعض وسائل الإعلام، خاصة في الأيام التي تكون فيها خالية الوفاض، ويكون الطلب على الأخبار مرتفعا".

وذكر تقرير لـ" نيويورك تايمز"، أن عراقجي، حاول عبر وسطاء، إرسال رسالة إلى فريق بايدن، بأنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، أن تعود إلى الانضمام إلى الاتفاق النووي، من دون شروط مسبقة.

عمر هواش- طهران

المصدر: RT