مقتل 37 شخصا على الأقل في احتجاجات بأوغندا بعد اعتقال مرشح رئاسي

قال الطبيب في الشرطة الأوغندية موزيز بياروهانجا، اليوم الجمعة إن 37 شخصا على الأقل قتلوا في احتجاجات اندلعت بعد إلقاء القبض يوم الأربعاء على مرشح الرئاسة ونجم الغناء بوبي واين.

وألقي القبض على واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، وهو يدعو لانتخابه في شرق أوغندا لأنه نظم تجمعات حاشدة مخالفا للقيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 577 آخرين في الاضطرابات.

ونشرت السلطات قوات الجيش في العاصمة كمبالا والمناطق المجاورة لمساعدة الشرطة في تفريق المحتجين. واستخدمت الشرطة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في محاولة إنها الاحتجاجات.

وقال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا إن المحتجين المعتقلين تورطوا في عنف شمل استهداف أفراد من الجمهور لا يؤيدون حزب منتدى الوحدة الوطنية الذي يتزعمه واين.

وقال "ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية، وهو عنف وتخريب ونهب وتخويف وتهديدات، جرائم ارتكبت ضد أناس ليسوا موالين لحزب منتدى الوحدة الوطنية. هذا الشيء لا يمكننا التهاون معه".

المصدر: "رويترز"