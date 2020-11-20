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بريطانيا قد تسمح باحتفالات عيد الميلاد مع بدء استقرار معدل حالات كورونا

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بريطانيا قد تسمح باحتفالات عيد الميلاد مع بدء استقرار معدل حالات كورونا
Reuters
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه قد يتم تخفيف إجراءات العزل العام للسماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد نظرا لوجود مؤشرات على أن حالات الإصابة بكورونا بدأت تستقر.

وتسجل بريطانيا أسوأ حصيلة وفيات رسمية ناتجة عن فيروس كورونا في أوروبا. وعلى الإثر فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون مجموعة من أشد إجراءات العزل العام بهدف الحد من تفشي الفيروس.

وذكر هانكوك، في حديث لقناة "سكاي نيوز" أنه يتعاون مع الإدارات المعنية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لتطبيق نظام يشمل عموم بريطانيا للقواعد المتعلقة بعيد الميلاد.

وتخضع بريطانيا لإجراءات عزل عام منذ أسبوعين الأمر الذي قال هانكوك إنه ساهم في استقرار أعداد الإصابات، وهو مؤشر مهم على أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح قبيل اتخاذ قرار بشأن عيد الميلاد.

وقال هانكوك "هناك مؤشرات مشجعة على أن أعداد الحالات بدأت تستقر وأن العزل العام الذي طبقناه في مطلع هذا الشهر يؤتي ثماره".

وينتهي العزل العام في إنجلترا في الثاني من ديسمبر على الرغم من أن بعض الوزراء لم يستبعدوا إمكانية تمديده.

المصدر: "رويترز"

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