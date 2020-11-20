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الكرملين يسلط الضوء على تفاصيل أجندة قمة "العشرين" المقبلة

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الكرملين يسلط الضوء على تفاصيل أجندة قمة
Sputnik Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع افتراضي لقادة دول "مجموعة العشرين" في مارس 2020
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 أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك غدا السبت في قمة "مجموعة العشرين" عبر الفيديو، حيث سيبحث القادة العالميون قضايا فيروس كورونا والطاقة والمناخ ومكافحة الفساد.

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وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له اليوم الجمعة: "سيناقش القادة قضايا التغلب على عواقب وباء فيروس كورونا، وضمان وصول الجميع إلى اللقاحات، وتعزيز النظم الصحية، وإنعاش الاقتصاد العالمي والعمالة والتجارة الدولية".

وحسب البيان، فإن القمة التي ستعقد برئاسة السعودية، ستتناول أيضا "قضايا التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي ومكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والطاقة ومكافحة الفساد".

المصدر: وكالات

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