الكرملين يسلط الضوء على تفاصيل أجندة قمة "العشرين" المقبلة
Sputnik Alexei Druzhinin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6z1
أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك غدا السبت في قمة "مجموعة العشرين" عبر الفيديو، حيث سيبحث القادة العالميون قضايا فيروس كورونا والطاقة والمناخ ومكافحة الفساد.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له اليوم الجمعة: "سيناقش القادة قضايا التغلب على عواقب وباء فيروس كورونا، وضمان وصول الجميع إلى اللقاحات، وتعزيز النظم الصحية، وإنعاش الاقتصاد العالمي والعمالة والتجارة الدولية".
وحسب البيان، فإن القمة التي ستعقد برئاسة السعودية، ستتناول أيضا "قضايا التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي ومكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والطاقة ومكافحة الفساد".
المصدر: وكالات