مستشفى إسرائيلي يسعى إلى دور مركز إقليمي لتوزيع أول لقاح روسي ضد كورونا

أعلن مستشفى إسرائيلي أنه قدم طلبا لاقتناء 1.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ويرغب في الاضطلاع بدور مركز إقليمي لتوزيع اللقاح في المنطقة.

وقال البروفيسور زئيف روتشتاين، مدير مركز هداسا الطبي الذي يتخذ من القدس مقرا له، في تصريح لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة: "وقعنا على مذكرة تفاهم ثم عقد وهذا يعني أننا سنكون مركزا لتوزيع اللقاح، ربما ليس في إسرائيل بل وفي الإقليم".

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وأوضح روتشتاين أنه يقصد بذلك السلطة الفلسطينية و"بعض الدول الأخرى".

وفي خطوة نادرة، طرح مدير المستشفى مبادرة تقضي باعتماد اللقاح الروسي في إسرائيل دون انتظار مصادقة الهيئات الدولية التي تعتمد الدولة العبرية عادة على قراراتها، بما فيها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ورجح روتشتاين أن تلك الهيئات الدولية ستعطي الأولوية إلى اللقاحات المحلية وستعرقل عملية ترخيص "سبوتنيك V"، مبديا أمله في أن تمنح إسرائيل ترخيصا إلى اللقاح الروسي بشكل مستقل.

ولفت مدير المستشفى إلى أنه قدم طلبات بهذا الشأن إلى وزارة الصحة وشدد على ضرورة ترخيص اللقاح الروسي بأسرع وقت ممكن، قائلا: "الوقت هو الحياة".

وأشار روتشتاين إلى أن مستشفى روسيا يعمل تحت إشراف مركز هداسا شارك في الاختبارات السريرية لـ"سبوتنيك V"، وتابع: "لدى هداسا ممثلون في موسكو وشاركنا في المرحلة الثالثة من الاختبارات وشهد فريقنا بعيونه أن اللقاح لا يتسبب في نمو قرون لدى الناس".

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الحكومة الإسرائيلية مشاورات مع روسيا بشأن إمكانية اقتناء اللقاح الروسي الذي أعلنت موسكو أن فعاليته تصل 92%.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل