السجن 13 عاما لروسي بتهمة الخيانة العظمى

أعلنت الاستخبارات الروسية، عن صدور حكم بالسجن لمدة 13 عاما بحق موظف كان يعمل في المجمع الصناعي العسكري الروسي في مدينة بريانسك، بتهمة محاولة نقل معلومات إلى جهات خارجية.

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وأصدرت الاستخبارات الروسية بيانا قالت فيه إن "المدعو يوري يشينكو عمل في المجمع الصناعي العسكري الروسي في منطقة سيفيرومورسك التي كانت تقوم بصناعة الأساطيل والسفن للبحرية الروسية، وبعد رصد ومتابعة دقيقة تبين أنه حاول بيع معلومات عسكرية لدول أجنبية".

وأضاف بيان الجهاز الروسي "حاول يشينكو عام 2019 التواصل مع المخابرات المركزية الأمريكية لبيعهم معلومات ومستندات سرية قام بنسخها بين عامي 2015 و2017".

وتابع البيان "وبعد متابعة حثيثة وخلال محاولته تسليم المعلومات السرية إلى المخابرات الأمريكية نجح الجهاز الروسي باعتقاله في منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروس".

وأدانت محكمة بريانسك الإقليمية، يوري يشينكو بتهمة الخيانة العظمى وحكم عليه بالسجن 13 عاما مع الأعمال الشاقة.

المصدر: سبوتنيك