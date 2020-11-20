بيونغ يانغ تهاجم مجلس الأمن الدولي بعد انتقاده برنامجها الفضائي

انتقد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بعد اعتباره برنامج الفضاء الخارجي في بلاده تهديدا، ووصف المجلس بأنه "جهاز غير ديمقراطي ويفتقد الحيادية".

وشدد كيم سونغ، رئيس بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، في بيان له على أهمية إصلاح الأمم المتحدة من أجل تمثيل أفضل للدول الأعضاء فيها، وقال: "حتى الآن وبعد 75 عاما من تأسيس الأمم المتحدة، لا يخرج مجلس الأمن نفسه من وصمة العار التي تلحق بجهاز غير ديمقراطي يخلو من الحيادية".

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وانتقد المبعوث الأمم المتحدة لإدانتها برنامج بلاده للفضاء الخارجي ووصفه بأنه يمثل تهديدا للسلام الدولي، وقال إن "ممارسة المعايير المزدوجة والظلم لم يعد مسموحا به.. إن الغزوات المسلحة غير المشروعة والضربات الجوية ضد دول ذات سيادة أسفرت عن مقتل مدنيين وهو أمر لا جدال فيه، في حين أن تدابير الدفاع عن النفس الصالحة لحماية السيادة وحتى استكشاف الفضاء الخارجي للأغراض السلمية توصف بأنها تهديدات للسلام الدولي".

وأكد كيم، على وجه الخصوص، على أنه "لا ينبغي أبدا" السماح لليابان بأن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وقال: "اليابان دولة مجرمة حرب تسببت في محن ومعاناة لا حد لها للبشرية من خلال غزو العديد من الدول الآسيوية، بما في ذلك كوريا" إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "يونهاب"