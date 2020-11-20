سلطات أمهرة الإثيوبي: المتمردون أطلقوا صواريخ على مدينة بحر دار في الإقليم

أعلنت حكومة إقليم أمهرة الإثيوبي اليوم الجمعة، أن القوات المتمردة في إقليم تغراي شنت هجوما صاروخيا على مدينة بحر دار عاصمة أمهرة دون أن يتسبب في أضرار.

إقرأ المزيد

وقال مكتب الاتصال الحكومي عبر "فيسبوك" إن "جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غير الشرعية شنت هجوما صاروخيا حوالي الساعة 1:40 صباحا في بحر دار"، مضيفا أن الصواريخ لم تلحق أضرارا بالمدينة.

وأمس الخميس، أعلنت حكومة إثيوبيا أن قواتها تواصل حملتها العسكرية لاستعادة السيطرة على إقليم تيغراي المتمرد وتقترب من مركزه مدينة ميكيلي.

وأطلقت الحكومة الإثيوبية قبل أسبوعين حملة عسكرية، متهمة "الجبهة الشعبية" بالمسؤولية عن مهاجمة مواقع للجيش الإثيوبي في المنطقة.

المصدر: "رويترز"