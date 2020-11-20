قضاة يرفضون 3 دعاو رفعها فريق ترامب للطعن في نتائج الانتخابات

خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه ثلاث دعاو قضائية أمس الخميس في إطار مساعيهم لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من تولي المنصب.

ففي جورجيا، رفض قاض عينه ترامب طلبا من المحامي المحافظ لين وود لوقف التصديق على فوز بايدن في الولاية. وزعمت الدعوى أن مسؤولي الانتخابات في جورجيا غيروا بشكل غير صحيح طريقة التعامل مع بطاقات اقتراع الغائبين، وهم الناخبون الذين لم يحضروا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا بطرق أخرى منها عبر البريد أو الإنترنت أو عن طريق وكلاء.

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وقال قاضي المحكمة الجزئية في أتلانتا ستيفن غريمبيرغ خلال جلسة للمحكمة: "إيقاف التصديق في اللحظة الأخيرة حرفيا من شأنه أن يولد الارتباك ويؤدي إلى الحرمان من الحقوق الذي لا أجد له أساسا في الواقع والقانون".

وفي بنسلفانيا رفض قاض دعوى منفصلة رفعتها حملة ترامب لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.

وقال القاضي إنه "لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون عليها".

وفي أريزونا، رفض جون هانا، قاضي الولاية في فينكس، دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز بايدن بالولاية.

وأفاد مركز إديسون للأبحاث بأن بايدن هزم ترامب بأكثر من عشرة آلاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن سياسة ترامب للاحتفاظ بالسلطة تركز بصورة متزايدة على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة التي فاز بها بايدن.

المصدر: "رويترز"