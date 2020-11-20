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مجلس الشيوخ المكسيكي يصادق على قانون تشريع الماريجوانا

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مجلس الشيوخ المكسيكي يصادق على قانون تشريع الماريجوانا
Reuters CARLOS JASSO
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صادق مجلس الشيوخ المكسيكي يوم الخميس على مشروع قانون يشرع بيع واستهلاك الماريجوانا للأغراض الطبية في البلاد بأغلبية ساحقة من الأصوات.

وصوت 82 نائبا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 18 نائبا.

ومن المتوقع إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي سبق له أن أيد هذه المبادرة.

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وينص مشروع القانون على السماح ببيع الماريجوانا وحيازة كميات محدودة منها تصل إلى 28 غراما، وزراعة 4 نبتات من القنب في المنازل.

ويتضمن المشروع حظر استهلاك الماريجوانا أو التورط في زراعتها وبيعها للقاصرين، إضافة إلى حظر قيادة السيارات تحت تأثيرها.

وفي حال إقرار القانون، ستنشأ في المكسيك أكبر سوق شرعية في العالم للماريجوانا.

وتأمل السلطات بأن ذلك سيقطع المداخيل عن العصابات الإجرامية الناشطة في البلاد.

المصدر: رويترز

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