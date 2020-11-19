واشنطن تفرض عقوبات على شركتين بتهم استغلال العمال من كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركتين روسية وكورية شمالية، متهمة إياهما بتسخير العمال من كوريا الشمالية.

وطالت العقوبات شركة "موكران" الروسية للبناء وشركة "تشولسان" التجارية الكورية الشمالية التي تعمل في روسيا، حسب بيان للوزارة الأمريكية.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس، إن "كوريا الشمالية لها تاريخ طويل في استغلال مواطنيها من خلال إرسالهم إلى بلدان أخرى للعمل في ظروف شاقة من أجل توفير الدعم المالي لبيونغ يانغ وبرامجها للأسلحة".

وتبنى مجلس الأمن الدولي عام 2017 قرارا يدعو جميع الدول التي فيها عمال من كوريا الشمالية أن تعيدهم إلى وطنهم حتى الـ22 من ديسمبر 2019.

وفي يناير الماضي أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هناك نحو ألف عامل من كوريا الشمالية في روسيا، لم تتسن إعادتهم إلى بلادهم في الموعد المحدد بسبب إمكانيات النقل المحدودة مع كوريا الشمالية.

المصدر: رويترز