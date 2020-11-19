المعارضة الإثيوبية: إصابة طلاب جامعيين في تيغراي بغارة للقوات الحكومية

أعلنت قوات المعارضة الإثيوبية، أن العديد من طلاب الجامعات أصيبوا في عاصمة منطقة تيغراي الشمالية خلال غارة جوية شنتها القوات المسلحة الحكومية.

ونشرت المعارضة الخبر على "فيسبوك" مصحوبا بعدة صور يبدو أنها تظهر مصابين في ميكيلي.

ፋሽስት አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በመቐለ ከተማ መቐለ ዩንቨርሲቲ አከባቢ ባካሄደው የአየር ድብደባ በንፅሃን የዩኒቨርሲቲው ተመራቂ ተማሬዎች ላይ ካባድና ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱ... Опубликовано Tigrai Mass Media Agency Четверг, 19 ноября 2020 г.



ولم يتسن التحقق من صحة الصور أو الوصول إلى مصادر مستقلة للتحقق منها، كون جميع خطوط الهاتف والإنترنت في منطقة تيغراي معطلة.

من جهتها لم تعلق الحكومة على المنشور، ونفت في السابق قصف أهداف مدنية.

المصدر: "رويترز"