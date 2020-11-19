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رئيس الأركان الإسرائيلي يخضع للحجر الصحي

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رئيس الأركان الإسرائيلي يخضع للحجر الصحي
Reuters
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي يخضع للحجر الصحي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا.

وقال الجيش الإسرائيلي: "حسب إرشادات وزارة الصحة، سيخضع رئيس الأركان للحجر الصحي، وسيحافظ على جدول منتظم قدر الإمكان".

وأشار إلى أن كوخافي شارك الثلاثاء الماضي في صلاة الحرم الإبراهيمي عند زيارته مدينة الخليل برفقة قائد القيادة المركزية تامير يدعي، وقادة الألوية الإقليمية في المنطقة وخلال جولته، التقى برئيس إدارة الخليل الحاخام هليل هوروفيتس، الذي أدى صلاة جماعية معه.

وقرر القائد العسكري في المنطقة وفقا لتوصيات الصحة، إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الإسرائيليين نهاية الأسبوع الأخير، كما حظر الدخول إلى مستوطنة كريات أربع والتجمع اليهودي في الخليل على أي شخص لا يعيش في المنطقة.

المصدر: "معا"

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