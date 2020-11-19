فيتنام: علاقات الشراكة مع واشنطن ستستمر أيا كان الفائز في الانتخابات الأمريكية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية لي ثي ثو هانغ، إن الولايات المتحدة ستظل شريكا لفيتنام في أي نتيجة للانتخابات الرئاسية.

وأضافت: "بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، ستظل الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسيين لفيتنام، وستستمر العلاقات الجيدة بين البلدين مفعمة بروح التفاهم والاحترام المتبادل".

وردا على سؤال عن سبب عدم تهنئة فيتنام المرشح جو بايدن بالفوز، شددت على أن فيتنام تحترم اختيار الشعب الأمريكي.

المصدر: radiosputnik