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واشنطن تعلن عن 4 ملايين دولار للبحرية الأوكرانية

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واشنطن تعلن عن 4 ملايين دولار للبحرية الأوكرانية
Sputnik
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أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة خصصت 4 ملايين دولار لمساعدة البحرية الأوكرانية في ماريوبول وبيرديانسك.

وأضافت السفارة على تويتر: "أعلنت الولايات المتحدة من خلال برنامجها لمراقبة الصادرات وأمن الحدود، عن تخصيص 4 ملايين دولار كمساعدات للحرس البحري الأوكراني في ماريوبول وبيرديانسك".

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الأموال ستنفق على شراء معدات جديدة ستساعد الحرس الأوكراني على ضمان الأمن في بحر آزوف على مدار الساعة.

المصدر: نوفوستي

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