واشنطن تعلن عن 4 ملايين دولار للبحرية الأوكرانية

أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة خصصت 4 ملايين دولار لمساعدة البحرية الأوكرانية في ماريوبول وبيرديانسك.

وأضافت السفارة على تويتر: "أعلنت الولايات المتحدة من خلال برنامجها لمراقبة الصادرات وأمن الحدود، عن تخصيص 4 ملايين دولار كمساعدات للحرس البحري الأوكراني في ماريوبول وبيرديانسك".

Help where it is needed: The United States, through its EXBS program, announced $4mln in aid to Ukraine's Maritime Guard in Mariupol and Berdyansk. Facilities and equipment will give the Maritime Guard 24-hour ability to deter and respond to aggression on the Sea of Azov. pic.twitter.com/FwkyJe1qsS — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 19, 2020

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الأموال ستنفق على شراء معدات جديدة ستساعد الحرس الأوكراني على ضمان الأمن في بحر آزوف على مدار الساعة.

المصدر: نوفوستي