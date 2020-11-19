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موسكو تندد بتصريحات السفير الألماني في ليتوانيا

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موسكو تندد بتصريحات السفير الألماني في ليتوانيا
Sputnik
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عبرت الخارجية الروسية عن استياء موسكو لتصريحات سفير ألمانيا في ليتوانيا أماتياس سون، الذي قال إن تحرير الجيش الأحمر ألمانيا من النازية، كان هدفه إقامة "حكم ستالين القمعي".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن روسيا تصنف هذه "الاكتشافات" لدبلوماسي رفيع المستوى في الخارجية الألمانية، و"المستوحاة من المشاعر المعادية لروسيا التي طورتها القوى القومية في ليتوانيا على مدى عقود، استفزازا ووقاحة فظة".

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وأضافت زاخاروفا أن موسكو تنتظر من برلين التوضيح "وأن تنأى بنفسها عن مثل هذا الهجوم الفردي".

وذكرت الدبلوماسية الروسية أن ألمانيا تشهد في الآونة الأخيرة ترويجا متزايدا للأفكار التي تضع علامة المساواة بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية في ما يتعلق بأسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وقالت زاخاروفا إن هدف هذه الحملة واضح تماما ويتمثل في السعي للتقليل من مسؤولية ألمانيا عن جرائم النازية اللإنسانية، وأن "مثل هذا الموقف يثير رفضا قاطعا ويضع عملية المصالحة ما بعد الحرب بين الروس والألمان، والتي لم يسبق لها المثيل، موضع الشك".

المصدر: وكالات

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