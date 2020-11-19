الكشف عن أول دولة أوروبية تتلقى عينات من اللقاح الروسي المضاد لكورونا

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم الخميس، إن بلاده تلقت العينات الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشر سيارتو في صفحته على "فيسبوك" مقطع فيديو أعلن فيه وصول اللقاح عبر شركة الطيران الروسية "إيروفلوت".

وأشارت وكالة "بولمبرغ" إلى أن المجر أصبحت أول دولة أوروبية تتسلم اللقاح الروسي.

يذكر أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة، بعد أن أقرته وزارة الصحة الروسية، وباشرت به في تطعيم الشرائح الأكثر عرضة لكورونا، حيث كان أول لقاح ضد الفيروس يعلن عنه في العالم.

المصدر: وكالات