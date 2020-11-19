ترامب: لقاحات كورونا ستأتي بسرعة ونسبة الوفيات انخفضت بنسبة 85 بالمئة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدتين على حسابه في "تويتر" إن "اللقاحات ستأتي بسرعة"، وإن "أدوية كوفيد-19 المتوفرة الآن لجعل الناس يشعرون بتحسن مدهشة".

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وكتب دونالد ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "اللقاحات ستأتي بسرعة"، متبعا إياها بتغريدة أخرى، انتقد فيها وسائل الإعلام، قائلا إنها "نادرا ما تتحدث عن تلك الأدوية" وأضاف "انخفضت نسبة الوفيات بنسبة 85 بالمئة".

VACCINES ARE COMING FAST!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

THE COVID DRUGS NOW AVAILABLE TO MAKE PROPLE BETTER ARE AMAZING, BUT SELDOM TALKED ABOUT BY THE MEDIA! Mortality rate is 85% down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

المصدر: تويتر