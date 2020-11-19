ترامب: لقاحات كورونا ستأتي بسرعة ونسبة الوفيات انخفضت بنسبة 85 بالمئة
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدتين على حسابه في "تويتر" إن "اللقاحات ستأتي بسرعة"، وإن "أدوية كوفيد-19 المتوفرة الآن لجعل الناس يشعرون بتحسن مدهشة".
وكتب دونالد ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "اللقاحات ستأتي بسرعة"، متبعا إياها بتغريدة أخرى، انتقد فيها وسائل الإعلام، قائلا إنها "نادرا ما تتحدث عن تلك الأدوية" وأضاف "انخفضت نسبة الوفيات بنسبة 85 بالمئة".
VACCINES ARE COMING FAST!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020
THE COVID DRUGS NOW AVAILABLE TO MAKE PROPLE BETTER ARE AMAZING, BUT SELDOM TALKED ABOUT BY THE MEDIA! Mortality rate is 85% down!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020
المصدر: تويتر