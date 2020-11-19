خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 4 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين الإثيوبيين المتدفقين على الأراضي السودانية، بسبب الصراع الذي تعاني منه بلادهم.

ويشير الجهاز التنفيذي الأوروبي، إلى أن هذا التمويل يهدف لتقديم مساعدات أولية وإغاثية للاجئين الإثيوبيين في السودان، خاصة في ولايتي كسلا والقضارف، عن طريق تأمين خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية.

وسيتم تحويل الأموال إلى المنظمات غير الحكومية في السودان، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد.

وصرح المفوض الأوروبي المكلف بشؤون إدارة الأزمات يانيس ليناريتش، بأنه لحل الأزمة الإنسانية الحاصلة في إثيوبيا لا بد من وقف الأعمال العدائية، وأضاف قائلا: "نحث أطراف النزاع في إثيوبيا على السماح بوصول العاملين في المجال الإنساني بدون عوائق واحترام القانون الدولي الإنساني".

هذا وبلغ عدد اللاجئيين الإثيوبيين الهاربين من النزاع الحاصل في منطقة تيغراي شمال البلاد، إلى 29 ألف شخص وفق حصيلة غير نهائية.

المصدر:"آكي"