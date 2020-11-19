وزير إسرائيلي يطلب سن قانون يفرض تلقيح جميع المواطنين من كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6qk
طلب وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين من لجنة خبراء مكونة من ثلاثة قضاة درس إمكانية سن "قانون لقاح كورونا"، والذي يفرض بموجبه تلقيح جميع المواطنين الإسرائيليين ضد الفيروس.
وفي رسالة بعث بها إلى القضاة أمير دهان وجاد إهرنبرغ ومؤسسة ميلر التابعة لمحكمة الصلح في القدس، كتب إدلشتاين: "الوضع يتطلب من دولة إسرائيل الاستعداد مسبقا لاستخدام اللقاح ضد الفيروس".
وأقر الوزير بأن سرعة إنتاج اللقاحات تعني أن الكثير من الناس يتخوفون من أخذها، لذك على الدولة أن تتخذ موقفا وتتحمل عواقب التطعيم قدر الإمكان.
المصدر: "i24news"