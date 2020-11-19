الصين لدول "العيون الخمس": حذار أن لا تصابوا بالعمى!

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن الوضع بهونغ كونغ، هو شأن داخلي يخص الصين فقط وإن دول "العيون الخمس" تخاطر بالإصابة بالعمى، إذا تجرأت على تهديد سيادة الصين وأمنها.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في موجز صحفي اليوم الخميس: "بغض النظر عما إذا كانت لديهم خمس عيون أو عشر عيون، إذا تجرأوا على المس بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، فليحذروا حتى لا تصاب عيونهم بالعمى".

وشدد الدبلوماسي، على أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد، وتعارض بشدة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية من قبل الدول المعنية فضلا عن ملاحظاتها وتصريحاتها غير المسؤولة حول قضية هونغ كونغ، وهي شأن داخلي للصين".

وفي وقت سابق، دعا وزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، السلطات الصينية إلى إعادة النظر في سياستها الخاصة بإقصاء نواب المجلس التشريعي في هونغ كونغ. وهذه الدول الخمس، أعضاء في تحالف "العيون الخمس"، لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق.

المصدر: نوفوستي