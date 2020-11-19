ماس: قادة الاتحاد الأوروبي قد يناقشون عقوبات ضد تركيا

لم يستبعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن يقوم قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة ديسمبر، بمناقشة فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب تصرفاتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال ماس، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو: "في كل مرة، للأسف، هناك استفزازات جديدة على أيدي تركيا. إذا لم تظهر إشارات إيجابية من تركيا بحلول شهر ديسمبر، وإذا جرت استفزازات أخرى مثل زيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فستكون هناك مناقشات صعبة للغاية (في قمة قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر)".

وأضاف ماس القول، إن محاولات حل النزاع بين تركيا واليونان مع قبرص، لم تسفر حتى الآن عن النتائج التي تأمل بها أوروبا.

وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على أنقرة، أكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي أثار هذه القضية في وقت سابق. ولم يذكر ماس دولا محددة، لكنه ألمح إلى أن قبرص واليونان أثارتا هذه القضية هذا العام في إطار المناقشات الأوروبية.

المصدر: نوفوستي