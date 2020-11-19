عمران خان في أفغانستان لأول مرة منذ توليه السلطة

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى كابل للقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت تتعثر فيه مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" ويتصاعد العنف.

وهذه أول زيارة يقوم بها خان لأفغانستان منذ توليه السلطة قبل عامين. وهو أكبر مسؤول باكستاني يزور أفغانستان منذ بدء المحادثات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي الزيارة بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية خفض عدد قواتها في أفغانستان من 4500 إلى 2500 بحلول منتصف يناير المقبل.

وانتقد البعض اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيت خفض القوات وفقا لما يناسبه هو وليس بناء على حدوث انفراج في أفغانستان يبرر هذا الخفض الكبير.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان مع توجه خان إلى كابل "الاهتمام سينصب على تعميق علاقات الأخوة بين باكستان وأفغانستان، وعلى عملية السلام في أفغانستان، وعلى التنمية الاقتصادية والربط بين أجزاء المنطقة".

المصدر: "رويترز"