الحكومة الإثيوبية: المتمردون ارتكبوا أعمالا وحشية في إقليم تيغراي

قالت الحكومة الإثيوبية اليوم الخميس إن المتمردين ارتكبوا جرائم خطيرة بعد تفجر الصراع هذا الشهر في إقليم تيغراي شمالي البلاد.

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وأشار بيان للحكومة إلى تقارير عن عمليات قتل عرقية في بلدة مايكادرا وثقتها منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع.

وجاء في بيان الحكومة "ونحن ندخل المرحلة الأخيرة من عمليات إنفاذ القانون في مواجهة هذه الجماعة، نود أن نذكر زعماءها بأن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها قواتهم والموالون لهم في مواقع مثل مايكادرا تمثل جرائم خطيرة سواء بموجب القانون الإثيوبي أو القانون الدولي".

وجاء بيان الحكومة الإثيوبية بعد يوم من إصدار مذكرات توقيف بحق 76 من ضباط الجيش قالت الحكومة إنهم ينفذون "أجندة" الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ودعا أنتوني بلينكن، مستشار المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، للسياسة الخارجية اليوم الخميس إلى توفير حماية أكبر للمدنيين.

وكتب بلينكن على "تويتر" "نشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية في إثيوبيا وتقارير العنف العرقي المستهدف والخطر الذي يكتنف السلام والأمن بالمنطقة. على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الإثيوبية اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الصراع وتمكين العملية الإنسانية وحماية المدنيين".

Deeply concerned about the humanitarian crisis in Ethiopia, reports of targeted ethnic violence, and the risk to regional peace and security. The TPLF and Ethiopian authorities should take urgent steps to end the conflict, enable humanitarian access, and protect civilians. — Antony Blinken (@ABlinken) November 19, 2020

وقال دبلوماسي يتابع الصراع إن القوات الاتحادية الإثيوبية تحاول التقدم على طرق رئيسية من الجنوب إلى الشمال الغربي من ميكيلي وأصبحت على بعد 200 كيلومتر تقريبا عن عاصمة تيغراي.

المصدر رويترز