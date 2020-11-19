بكين تعلن انفتاحها على الانضمام لاتفاقية الشراكة عبر الأطلسي

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن بكين منفتحة بشأن فكرة الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الأطلسي.

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وأدلى المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بكين.

وفي الأسبوع الماضي وقعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنها الصين على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لتأسيس أكبر تكتل للتجارة الحرة في العالم لا تشارك فيه الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز