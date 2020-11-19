بيلوسي تعلق على تذكيرها بوعدها عدم الترشح مجددا

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ردا على سؤال هل هذه الفترة الأخيرة لها في المنصب إنها لا تريد تقويض أدوات التأثير التي يمكنها استخدامها عند العمل مع الإدارة المقبلة.

وخلال إيجاز صحفي، تم سؤال بيلوسي البالغة من العمر 80 عاما عما إذا كانت ولايتها الحالية في منصبها ستكون الأخيرة لها كما ذكرت سابقا، ولم تحاول بيلوسي التملص من كلماتها، لكنها لم تؤكد أيضا تمسكها بها. وأضافت: "اسمحوا لي أن أقول لكم إنه عندما جرت تلك المحادثة كان هناك توجه نحو فرض قيود على أداء واجبات رئيس المجلس ورؤساء اللجان".

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وتابعت بيلوسي القول، وهي تضحك: "لم تصل الأمور حتى الآن إلى ذلك الحد. جرى الحديث عن ذلك لكن لم يتم فعله وتنفيذه. لقد قلت حينذاك: سألتزم بتلك القيود بعد ذلك، سواء تم تمرير القانون أم لا".

وقالت: "لم نعتقد أبدا أننا سنأخذ فترة أخرى. أرى هذا كهدية وأنا تواقة وأنتظر العمل مع جو بايدن، وإعداد الولايات المتحدة للتغييرات في المستقبل. لذلك لا أريد تقويض أي نفوذ لدي".

المصدر: نوفوستي