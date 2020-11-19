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كندا تريد التبرع بقسم من حصتها من لقاحات كورونا لدول فقيرة

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كندا تريد التبرع بقسم من حصتها من لقاحات كورونا لدول فقيرة
Reuters
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ذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات الكندية تجري مفاوضات بشأن التبرع للدول الفقيرة بقسم من لقاح فيروس كورونا، والمخصص لمواطنيها.

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ونقلت الوكالة عن مصادر أن تسليم اللقاح يمكن أن يتم من خلال الصندوق الدولي "COVAX Facility"، الذي يعد منصة عالمية لشراء اللقاحات.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح في وقت سابق بأن لقاح الفيروس التاجي يجب أن يتم توزيعه بسرعة وبشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا المجال، وقعت الحكومة الكندية في السابق عقودا مع عدة شركات كبرى لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.

وخصصت كندا لنفسها في المجمل أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح المستقبلي.

وبموجب شروط العقود، ستستلم كندا اللقاحات فور بدء هذه الشركات إنتاج لقاحاتها، في حين سيكون تطعيم السكان مجانا.

المصدر: تاس

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