"إيوتا" تودي بحياة أكثر من 30 شخصا في أمريكا الوسطى

تسببت العاصفة "إيوتا" في فيضانات مدمرة في أنحاء أمريكا الوسطى أمس الأربعاء، مما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في كارثة قد تحفز الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ولقي أكثر من 30 شخصا حتفهم وسط توقعات بزيادة عدد الضحايا مع بحث عمال الإنقاذ عن ناجين في مناطق معزولة.

وفي حين شهد العديد من القرى من شمال كولومبيا إلى جنوب المكسيك هطول أمطار قياسية أدت إلى فيضان الأنهار وحدوث انهيارات طينية، تضررت مدن مثل سان بيدرو سولا، المركز الصناعي في هندوراس، بشدة أيضا.

Honduras is within the top 25 poorest countries in the world and has suffered the flooding consequences of two major hurricane disasters within the last two weeks.



This is the submerged La Mesa Airport in the city of San Pedro.#eta#iotapic.twitter.com/jZyupFh71j — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) November 18, 2020

وهذه أقوى عاصفة تضرب نيكاراغوا على الإطلاق، إذ تسببت في غمر المناطق المنخفضة التي لا تزال تئن تحت وطأة الإعصار "إيتا" الذي اجتاحها قبل أسبوعين.

Hurricane Iota hits Nicaragua with category 5.(RadioManatiRCDN) pic.twitter.com/kJYG1LEQxP — Global Climate Connection (@juliusmarcus77) November 16, 2020

واضطر نحو 160 ألفا من سكان نيكاراغوا و70 ألفا من سكان هندوراس إلى الفرار إلى أماكن إيواء.

So sad! #Honduras is still feeling the impacts from #HurricaneIota as it continues to move through Central America. Unfortunately, a lot of residents needed to evacuate from their homes just less than 2 weeks of #Eta hitting the same area. pic.twitter.com/6MPsteC1tS — WeatherNation (@WeatherNation) November 18, 2020

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وحدث معظم حالات الوفاة الناجمة عن العاصفة في نيكاراغوا، حيث قالت السلطات إن أما وأطفالها الأربعة جرفتهم مياه نهر فاض على ضفافه، في حين أودى انهيار أرضي في الشمال بحياة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

كما تأكد مصرع خمسة أفراد من أسرة واحدة في هندوراس، إضافة إلى حالتي وفاة في كل من بنما وكولومبيا وواحدة في السلفادور.

المصدر: "رويترز"