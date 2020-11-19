عودة وزير الدفاع المكسيكي السابق إلى بلاده بعد إسقاط التهم الجنائية عنه

عاد وزير الدفاع المكسيكي السابق سلفادور سيينفويغوس إلى بلاده قادما من الولايات المتحدة، بعد أن أسقطت واشنطن التهم الجنائية ضده، بحسب مصدر بمكتب المدعي العام المكسيكي.

وكانت الولايات المتحدة اعتقلت الوزير المكسيكي السابق في لوس أنجلوس في أكتوبر الماضي بتهمة ضلوعه في تجارة المخدرات وتبييض الأموال، لكن سيينفويغوس أنكر التهم الموجهة إليه.

وتسبب اعتقاله في الولايات المتحدة بتوترات دبلوماسية بين واشنطن ومكسيكو، حيث هدد الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور بإعادة النظر في شروط عمل عناصر هيئة محاربة المخدرات الأمريكية في بلاده.

يذكر أن سلفادور سيينفويغوس كان وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس المكسيكي السابق إنريكي بينيا نييتو خلال الفترة بين 2012 و2018.

المصدر: "رويترز"