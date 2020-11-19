البنتاغون: يجب أن ننشر أسلحة فرط صوتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
Reuters ALEXANDER DRAGO
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أعلن البنتاغون عن رغبته في نشر أسلحة فرط صوتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد أن يتوفر هذا النوع من الأسلحة لدى القوات المسلحة الأمريكية.
وقال قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الجنرال كينيث ويلسباك، تعليقا على موضوع نشر أسلحة فرط صوتية: "إنها تهمني كثيرا. وأود أن تكون لدينا أسلحة فرط صوتية".
ولم يحدد الجنرال أنواع الأسلحة فرط الصوتية التي قد يحتاج إليها، مشيرا إلى أنه يجب انتظار نتائج التجارب.
وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق عن نيته تكثيف الأعمال على تطوير الأسلحة فرط الصوتية، واعترف بتأخر واشنطن في هذا المجال عن روسيا والصين.
المصدر: تاس