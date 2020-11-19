خفر السواحل الأمريكي يوقف سفينة دورية لمكافحة المخدرات إثر تفش غامض لكورونا على متنها

قال مسؤولون في خفر السواحل الأمريكي إن سفينة كانت في دورية لمكافحة المخدرات عادت إلى الميناء بكاليفورنيا بعد أن ثبتت إصابة 11 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 133 بفيروس كورونا.

وكانت سفينة USCG Cutter Stratton غادرت قاعدة ألاميدا بكاليفورنيا في 28 أكتوبر بعد أن ثبتت سلبية فحوص كورونا لدى جميع أفراد طاقهما، ولكن أعراض المرض ظهرت على مجموعة منهم في 11 و12 نوفمبر الجاري، وهو ما تم تأكيده بعد خضوعهم لاختبارات الكشف السريعة.

وقال المتحدث باسم قوات خفر السواحل ستيفن بريكي إن مصدر التفشي غير معروف، مضيفا أن المسؤولين الطبيين يجرون تحقيقاتهم لكشفه.

يذكر أن جميع أفراد طاقم السفينة خضعوا لفترة عزل ذاتي وأجروا اختبارين اثنين للكشف عن الفيروس قبل انطلاق مهمتهم.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية