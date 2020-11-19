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البنتاغون: لا دليل على تحضير بيونغ يانغ لاستفزازات عسكرية

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البنتاغون: لا دليل على تحضير بيونغ يانغ لاستفزازات عسكرية
Reuters KCNA
مناورات عسكرية في كوريا الشمالية (صورة من الأرشيف)
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أعلن البنتاغون أنه لم يرصد أي دليل على تحضير كوريا الشمالية لما وصفه بـ "استفزازات عسكرية" عشية مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي في يناير المقبل.

وقال قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، الجنرال كينيث ويلسباك: "لم أر أي دليل على ذلك".

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واعتبر الجنرال أن نهج بيونغ يانغ كان "سلميا" في الفترة الأخيرة، حيث لم يكن أي "خطاب عسكري أو عمليات إطلاق صواريخ أو أي استفزازات منذ فترة طويلة"، حسب قوله.

وأضاف أن سلطات كوريا الشمالية في السابق كانت كثيرا ما "تختبر صبر" الإدارات الأمريكية، لكن واشنطن تأمل بألا تكون هناك أي "أعمال استفزازية" في الوقت الحالي.

ومع ذلك اعتبر الجنرال الأمريكي تصرفات كوريا الشمالية "غير قابلة للتنبؤ"، مضيفا أنها قد تغير سلوكها بسرعة.

المصدر: وكالات

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