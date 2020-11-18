الولايات المتحدة.. بيلوسي تعلن ترشحها لرئاسة النواب مجددا وستكون الأخيرة

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في معرض تعليقها على ترشيحها لرئاسة مجلس النواب مجددا، أنها لو فازت فإن ولايتها ستكون الأخيرة.

وبذلك تكون بيلوسي أوفت بوعد قطعته في 2018 بالتخلي عن السلطة بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وقالت في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "لا أريد تقويض أي نفوذ لدي، لكنني أدليت بهذا التصريح".

وكان الحزب الديمقراطي كتب في حسابه على "تويتر": " مبروك لنانسي بيلوسي على انتخابها مرة جديدة لتكون قائدتنا الشجاعة في مجلس النواب، ومرشحتنا لمنصب رئيس مجلس النواب".

المصدر: "The Hill"