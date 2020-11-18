الإدارة الأمريكية ترفض منح شركتي طيران إعفاءات من العقوبات ضد كوبا

أعلنت إدارة النقل الأمريكية رفضها منح إعفاءات لشركتي طيران من العقوبات المفروضة على كوبا.

وطلبت شركتان أمريكيتان الإعفاءات لتنفيذ رحلات غير منظمة (شارتر) إلى كوبا لنقل كميات محدودة من الأغذية والأدوية والمستلزمات الصحية والطبية، مشيرة إلى أن هذه الحمولات تتسم بطابع مساعدات إنسانية.

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واعتبرت إدارة النقل أن مثل هذه العمليات لا تتجاوب مع تعليمات وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بمنح الإعفاءات من العقوبات.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت عن منع شركات الطيران الأمريكية والأجنبية من تنفيذ رحلات "شارتر" إلى كوبا اعتبارا من 13 أكتوبر.

المصدر: رويترز