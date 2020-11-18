 
مباشر

الإدارة الأمريكية ترفض منح شركتي طيران إعفاءات من العقوبات ضد كوبا

أخبار العالم

الإدارة الأمريكية ترفض منح شركتي طيران إعفاءات من العقوبات ضد كوبا
Reuters Carlos Garcia Rawlins
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6m1

أعلنت إدارة النقل الأمريكية رفضها منح إعفاءات لشركتي طيران من العقوبات المفروضة على كوبا.

وطلبت شركتان أمريكيتان الإعفاءات لتنفيذ رحلات غير منظمة (شارتر) إلى كوبا لنقل كميات محدودة من الأغذية والأدوية والمستلزمات الصحية والطبية، مشيرة إلى أن هذه الحمولات تتسم بطابع مساعدات إنسانية.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تعلّق رحلات
الولايات المتحدة تعلّق رحلات "تشارتر" إلى كوبا

واعتبرت إدارة النقل أن مثل هذه العمليات لا تتجاوب مع تعليمات وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بمنح الإعفاءات من العقوبات.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت عن منع شركات الطيران الأمريكية والأجنبية من تنفيذ رحلات "شارتر" إلى كوبا اعتبارا من 13 أكتوبر.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا