شركة "فايزر": نحن على اتصال مع فريق بايدن الانتقالي

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية التي تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، أنها على اتصال بـ "الفريق الانتقالي" الذي شكله المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم الشركة شارون كاستيليو في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الشركة تسعى لإطلاع كافة الأطراف المعنية على سير الأعمال على تطوير اللقاح.

وأضافت أن هذا الأمر لا يمت بصلة بالسياسة، مشيرة إلى أن الشركة تقدم المعلومات أيضا لإدارة الرئيس دونالد ترامب وحكام الولايات وأعضاء مجلسي الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وكان رون كلاين الذي عينه بايدن رئيسا للكوادر في فريقه، والذي سيتولى هذا المنصب في البيت الأبيض في حال فوز بايدن، قال إن ممثلي فريق المرشح الديمقراطي يستعدون لإجراء اتصالات بمصممي اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف أن مستشاري الفريق سيعقدون هذا الأسبوع لقاءات مع ممثلي شركات الأدوية الكبرى، التي تعمل على تطوير اللقاحات.

المصدر: وكالات