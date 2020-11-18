سكرتيرة ولاية أريزونا عن تعرضها للتهديد: تظهر مشاكل أكثر عمقا في بلدنا

أصدرت سكرتيرة ولاية أريزونا كايتي هوبز بيانا بعد تعرضها وعائلاتها ومكتبها الى تهديدات مستمرة ومتصاعدة، مشددة على أن "هذه الأفعال مقيتة، خصوصا لأنها موجهة لأسرتي وفريق عملي".

وقالت هوبز في بيان أنها كانت متحضرة لهذه التهديدات العنيفة. "لقد عملت كموظفة خدمات اجتماعية لسنوات عديدة، وأتوقع ردة الفعل هذه من قبل بعض الأشخاص الذين يشعرون بالغضب والعجز".

واعتبرت أن هذه التهديدات تظهر "مشاكل أكثر عمقا في ولايتنا وبلدنا، مثل التقويض المستمر والممنهج للثقة في بعضنا البعض وفي عمليتنا الديمقراطية... أريزونا تستحق أن تكون الانتخابات آمنة ومضمونة".

ودعت "القادة الآخرين في هذه الدولة، بمن فيهم حاكم الولاية الذي ساهم صمته في الاضطرابات المتزايدة، إلى الدفاع عن الحقيقة".

المصدر: RT