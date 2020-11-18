تركيا تعلن إجلاء مجموعة من مواطنيها من تيغراي الإثيوبية  

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده نفذت عملية ناجحة لإجلاء مواطنيها العالقين في منطقة تيغراي الإثيوبية بسبب احتدام القتال فيها إلى أديس أبابا.

وقال تشاووش أوغلو عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تمكننا بجهودنا الحثيثة من نقل مواطنينا الذين وجدوا أنفسهم في مأزق جراء النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية إلى أديس أبابا".

وأضاف تشاووش أوغلو أن نقل المواطنين الذين تم إجلاؤهم مع أسرهم إلى تركيا سيتم بأقرب فرصة.

#Etiyopya’nın #Tigray bölgesindeki çatışmaların arasında kalan vatandaşlarımızı yoğun girişimlerimizle Addis Ababa’ya getirdik. En yakın zamanda Türkiye’de ailelerine kavuşturacağız. #SahadaveMasadaGüçlüTürkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/yaBObLqzuq — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 18, 2020

وأجرى الوزير اتصالا هاتفيا مع المواطنين الأتراك العالقين جراء المعارك، مؤكدا وقوف بلاده الدائم إلى جانبهم.

ولم يذكر تشاووش أوغلو عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لكن "القناة الـ12 الإسرائيلية" تحدثت أمس الثلاثاء عن نقل مجموعة إسرائيليين مع 15 مواطنا تركيا من تيغراي إلى أديس أبابا.

وتشهد المنطقة مواجهة مسلحة واسعة النطاق منذ 4 نوفمبر الجاري بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

المصدر: RT + وكالات