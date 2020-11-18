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بريطانيا تعتقل 72 شخصا على قارب صيد وتفتح تحقيقا عن تهريب البشر

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بريطانيا تعتقل 72 شخصا على قارب صيد وتفتح تحقيقا عن تهريب البشر
Reuters
بريطانيا تعتقل 72 شخصا على قارب صيد وتفتح تحقيقا عن تهريب البشر
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قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا يوم الأربعاء، إن 72 شخصا اعتقلوا بعد اعتراض قارب صيد قبالة ساحل شرق إنجلترا وإنها فتحت تحقيقا يتعلق بتهريب البشر.

واعترضت الوكالة، التي تركز على مكافحة الجريمة المنظمة، القارب الذي يبلغ طوله 30 مترا مساء يوم الثلاثاء بعد إبحاره من منطقة أوستيند في بلجيكا.

واعتقلت السلطات الطاقم المؤلف من ثلاثة أشخاص، أحدهم من لاتفيا واثنان من أوكرانيا، للاشتباه في قيامهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية.

واعتقل الباقون وعددهم 69 وجميعهم من ألبانيا للاشتباه في انتهاكهم قوانين الهجرة.

المصدر: رويترز

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