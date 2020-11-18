مجموعة مستثمرين مناهضة لتغير المناخ تدرج أرامكو على قائمة للشركات المستهدفة

قالت واحدة من أكبر مجموعات المستثمرين الرائدة في مجال تشجيع الشركات على مكافحة تغير المناخ إنها ضمت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إلى قائمتها للشركات المستهدفة.

تسعى مجموعة "كلايمت أكشن 100+"، التي تضم 450 عضوا يديرون أصولا تتجاوز 47 تريليون دولار، للانخراط مع الشركات المسؤولة عن جزء كبير من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من أجل تشجيعها على تبني اقتصاد منخفض الكربون.

وتريد المجموعة من كل شركة الالتزام بمستوى انبعاثات يتماشى مع اتفاق باريس بخصوص تغير المناخ وتطبيق أطر حوكمة مناخية صارمة وتحسين الإفصاح فيما يتعلق بقضايا المناخ.

وأحرزت إستراتيجية المجموعة بعض النجاح بالفعل مع شركات مثل عملاقي النفط رويال داتش شل وبي.بي اللذين أعلنا هذا العام عن خطط طويلة الأجل للتعامل مع تغير المناخ.

وقالت لايتيتيا تانكوي، رئيسة المجموعة، إن كلايمت أكشن 100+ سرعت جهودها وحققت نتائج مثيرة للإعجاب، وذلك بعد الإعلان عن ضم أسماء جديدة إلى قائمة الشركات المستهدفة.

وتابعت "هذه الإضافات تنطوي على فرصة إستراتيجية لتحقيق المزيد من كبح الانبعاثات وتمكين التحول صوب مستقبل يكون فيه صافي الانبعاثات صفرا بحلول 2050".

المصدر: "رويترز"