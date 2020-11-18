اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتذر بعد نشرها تغريدة "كاذبة"

اعتذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن نشرت "دعابة" عبر حسابها على موقع "تويتر" عن التعذيب، مؤكدة أن هدفها كان السخرية من كمية الأخبار الزائفة التي يتحقق منها الموقع.

وكانت اللجنة نشرت عبر "تويتر"، قائلة: "التعذيب قانوني في بعض الحالات- هذا الادعاء متنازع عليه في اتفاقيات جنيف".

A very poorly thought out meme by @ICRC



The mere fact of inviting this for social media debate isn’t a fair game.



Those you seem to be poking fun at don’t dispute that torture is a jus cogens; they dispute the contents (what’s torture or not). Your meme defies that! pic.twitter.com/9e1z9rVRqO — Hᴇɴᴏᴋ G. Gᴀʙɪsᴀ (@henokgabisa) November 18, 2020

ثم عادت اللجنة وحذفت التغريدة، مبينة أن هدفنا كان إلقاء الضوء على الأخبار الكاذبة التي تنشر وما إذا يتم التحقق منها، مشيرة الى أن "التغريدة أدت إلى بعض الالتباس حول ما إذا كان التعذيب غير قانوني"، مشددة على أن "التعذيب محظور بشكل مطلق بموجب القانون الدولي".

We just deleted a tweet on torture that used a trend on fact checking.



Why?



First, it led to some confusion as to whether torture is always illegal.



To be clear: Torture is banned – absolutely – under international law. — ICRC (@ICRC) November 18, 2020

المصدر: "الإندبندنت"