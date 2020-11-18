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عملية إسرائيلية خاصة في منطقة تيغراي وسط احتدام القتال بين قوات المنطقة وجيش إثيوبيا

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عملية إسرائيلية خاصة في منطقة تيغراي وسط احتدام القتال بين قوات المنطقة وجيش إثيوبيا
Reuters TIKSA NEGERI
عناصر من القوات المسلحة الإثيوبية على حدود منطقة تيغراي.
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ذكر مسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب قادت في الأيام الأخيرة عملية خاصة لإجلاء 9 مواطنين إسرائيليين من منطقة تيغراي التي تشهد قتالا بين القوات المحلية والجيش الإثيوبي.

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وأوضحت "القناة الـ12" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء أمس الثلاثاء استنادا إلى مصادر مطلعة في الوزارة، أن 9 إسرائيليين كانوا يعملون في تيغراي وجدوا أنفسهم في فخ مع بدء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة التي تشهد اشتباكات عنيفة وغارات حوية واسعة مع انقطاع الاتصالات والكهرباء.

وذكرت القناة أن 4 منهم، وهم متطوعون من مؤسسة خيرية، نشطوا في عاصمة تيغراي مدينة ميكيلي، بينما عمل 5 آخرون، وهم موظفون في شركة زراعية، في مخيم قرب مدينة شيرا.

ومنذ بدء الأعمال القتالية توجهت عائلات المواطنين الإسرائيليين مرارا إلى السلطات الإسرائيلية بمطالبة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ أقربائهم، لتقود وزارة الخارجية عملية خاصة صعبة في تيغراي، بالتعاون مع الجيش الإثيوبي، حيث تم في البداية إنقاذ الإسرائيليين العالقين في ميكيلي ومن ثم المواطنين الـ5 المتواجدين في المخيم.

المصدر: "القناة الـ12" + وكالات

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